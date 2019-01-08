«Гейский отпуск»: Лазарев мог оставить сына в России ради отдыха с любовником-Кузнецовым в США

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Сергей Лазарев и его предполагаемый любовник Дмитрий Кузнецов пребывают в одной и той же стране. Поскольку певец не стал брать с собой сына, пользователи сети предположили, что он попросту не захотел, чтобы он видел, как его отец проводит отпуск в объятиях мужчины, а не женщины.

Недавно в сети появилось фото и видео, где заметно, что Ани Лорак встретилась со своим другом Сергеем Лазаревым в США. К слову, за океан украинка отправилась в гости к своей подруге Лилии Подкопаевой, а вот почему именно эту страну выбрал Сергей Лазарев - остается до сих пор загадкой. Но пользователи выдвинули свою версию. По мнению юзеров, причиной такого выбора мог стать его любимый мужчина, с которым певец проводит свой так называемый «гейский отпуск».

Лазарев, по мнению пользователей сети, мог оставить сына в России ради отдыха с любовником-Кузнецовым в США. Оказалось, что Дмитрий Кузнецов, с которым певец очень тесно общается и именно он является крестным отцом его сына Никиты, также пребывает в США, в Дана Пойнт, штат Калифорния. Об этом сообщили поклонники Лазарева, пройдя по отметке геолокации мужчины.

Стоит отметить, что сам певец отмечается на правой стороне материка - в Майами, штате Флорида. Но с учетом того, что добраться из одного пункта геолокации можно на самолете менее, чем за 3 часа, вероятность их встречи, учитывая близкую связь, возрастает в разы.

Пользователей заинтересовало, почему Лазарев не стал брать с собой маленького сына Никиту. Некоторые пользователи считают, что певец не захотел, чтобы сын знал о его романе с мужчиной, поскольку это может плохо отразиться на психике ребенка. А вот с Ани Лорак, как предполагают пользователи, певец мог встретиться умышленно за океаном, поскольку многие убеждены, что между звездами есть роман. К тому же, на фоне развода Ани Лорак выгодно, чтобы ей приписывали роман с коллегой.

К слову, юзеры в комментариях неоднократно указывали на то, что Кузнецов не раз предавал и обманывал Лазарева, после чего певец решил простить ему обиду и вновь воссоединиться с ним. По данным некоторых поклонников, совладелец магазина «Пудель-штрудель» Кузнецов, коим также является и сам Лазарев, постоянно сопровождает теперь певца на его концертах, а это может значить одно - у мужчин могут быть действительно нетрадиционные отношения, которые им с трудом удается скрывать от общественности.