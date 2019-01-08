Хитрая Алла Пугачева могла загубить карьеру Дмитрия Диброва ради помощи Максиму Галкину

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Властная Примадонна могла ликвидировать друга с ТВ, дабы пристроить молодого любовника. В итоге, Дибров так и не стал великим телевизионщиком.

На старте 2001 года всю Россию мучил вопрос: сам или с посторонней помощью Дмитрий Дибров ушел с поста ведущего шоу «О, счастливчик!», освободив место молодому выскочке Максиму Галкину. Любовник Аллы Пугачевой был уверен, его старший коллега добровольно перебрался на телеканал ОРТ, дабы освободить место новому поколению, но молчание и дальнейшие муки Диброва на ТВ посеяли семена сомнения в слова Галкина.

Сторонники Дмитрия Александровича до сих пор уверены, что их кумиру «помогли» уйти с любимого шоу. Если это действительно так, то кто был заинтересован в продвижении Галкина и располагал достаточным количеством власти, дабы диктовать, что делать, руководству НТВ? Параллельно в шоу-бизнесе шороху наводила Алла Пугачеву, которую активно обвиняли в безжалостной ликвидации конкурентов. Очень уж подозрительное совпадение, на фоне которого скандальный вывод напрашивается сам собой: Примадонна могла загубить карьеру Дмитрия Диброва ради помощи Максиму Галкину.

Если слухи о Пугачевой и артистах с «перекрытым кислородом» правдивы, то что мешало Алле Борисовне перейти дорогу другу-телеведущему, ведь до него уже якобы пострадали такие же близкие Примадонне люди, как Ирина Аллегрова, София Ротару и прочие.

Но вернемся к Диброву. Покинув «О, счастливчик!», Дмитрий Александрович принял предложение Константина Эрнста и перебрался на ОРТ в программу «Апология». Проект провалился и скитания некогда популярного телеведущего по отечественному ТВ продолжились. Побывав на «России-1» и «Первом канале», Дибров приводит к закрытию еще ряд программ, после чего пропадает с экранов на год.

Во время паузы вероятный враг Галкина попробовал себя в музыке, ведущим концертом и участником низкорейтинговых шоу. В 2008 году любовник Пугачевой на пике популярности уходит с кресла лица «О, счастливчик!», который к тому времени превратился в «Кто хочет стать миллионером?», и на его место снова возвращается Дибров. Но рейтинги уже не те, а время и мотивация безвозвратно утеряны.

Вот и получается, что в нереализованных ТВ-мечтах Диброва может быть виновна Алла Пугачева, которая сейчас живет в замке, ставшем следствием украденной у Дмитрия Александровича популярности Галкина в начале 2000-х.