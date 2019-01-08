«Нашла надежного»: Утяшева может не соглашаться на третьего ребенка от Воли из-за любви на стороне

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Отсутствие хорошего заработка у Павла Воли могло подтолкнуть Ляйсан Утяшеву закрутить роман с другим, более финансово стабильным и надежным мужчиной - полагают пользователи сети. На такие размышления подтолкнул отказ гимнастки родить своим детям брата или сестру.

Утяшева, по мнению юзеров, может не соглашаться на третьего ребенка от Воли из-за любви на стороне. Поклонников гимнастки возмущает, что Утяшева должна зарабатывать на жизнь танцами, несмотря на то, что ее ноги буквально собирали по частям. Юзеры убеждены, что каждое танцевальное движение дается тяжело артистке, но она выносит любую боль благодаря спортивному характеру.

«Нашла надежного Ляйсан, поэтому и рожать не хочет. Клоун Воля умеет не зарабатывать, а шуточки шутить. С ее травмами я бы ей не разрешил работать, не ценит он ее» - отмечает пользователь сети.

Стоит отметить, что свиду пара Воли и Утяшевой напоминает идеальную семью, хотя пользователи сети убеждены, что супруги хорошо маскируют от общественности свои ссоры. Не так давно Утяшевой вспомнили давний роман с Алексеем Ягудиным, которого, согласно слухам, гимнастка хотела вернуть и даже развестись с Волей. Но как показало время, подобные разговоры только скрепляют брак.

Поклонники Утяшевой убеждены, что Павлу Воле необходимо соответствовать своей супруге - в таком возрасте комик должен задумываться о будущем семьи и понимать, что смешить зрителя, с учетом растущей конкуренции, до конца жизни он не сможет. Поэтому вполне ожидаемо, что гимнастка может начать засматриваться на более состоятельных и серьезных мужчин, которые могут стать гарантом безбедного будущего ее детей.