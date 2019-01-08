Адвокат родившей от Головина Катя Гордон «ударилась» в эротику

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Пока ее подопечная под гнетом нападок рискует оказаться на улице, знаменитость наслаждает прекрасным отдыхом, своей красотой и сексуальностью.

В конце декабря актриса Настасья Самбурская раскрыла скандальные подробности личной жизни актера Александра Головина. По словам знаменитости, он бросил свою беременную возлюбленную Светлану Белогурову, а теперь отказывается признавать ребенка. Она заявила, что по доброте душевной несколько месяцев бесплатно предоставляла жилье танцовщице из «Тодеса» и ее малышке, ежемесячную поддержку в тридцать тысяч рублей, обещала оплатить няню и курсы, выставив лишь одно условие - Белогурова не должна была распространяться об отце ребенка и всей этой ситуации вообще. Однако Светлана решила разобраться со своими проблемами самостоятельно, и предала историю огласке, отправившись к адвокату Кате Гордон, после чего Самбурская решила выставить мать-одиночку с новорожденной девочкой из предоставленного жилья, а заодно и нелестно высказалась о родившей от Головина, назвав ее грязнулей и попросила помыть после себя унитаз. Настасья дала Светлане месяц, чтобы найти подходящее жилье, и съехать с ее квартиры.

После этого Белогурова назвала актрису человеком без сердца, добавив, что ей никто не разрешал публиковать снимки малышки в соцсетях. На защиту своей подопечной стала адвокат Катя Гордон, которая в соцсетях дала Самбурской понять, что критика и претензии лично к ней и методам ее работы являются безосновательными, а тот факт, что она появляется со своими подопечными во всех ток-шоу лишь свидетельствует о хорошей работе.

Стоит отметить, что на этом «эффективная» деятельность адвоката остановилась, ведь в то время, как ее подопечная рискует остаться на улице и крайне нуждается в защите и поддержке из-за многочисленных нападок, Катя Гордон «ударилась» в эротику. Она наслаждается своим отдыхом на морском побережье, и даже делится с подписчиками откровенными видео, на которых активно позирует в одном лишь купальнике без капли макияжа.

При этом адвокат заметила, что всегда считала эротичным в человеке его мозг, а не тело, однако учитывая, что возраст берет свое, и «лет через 20 я точно ничего подобного не выложу в силу могущества природы над молодостью», 38-летняя знаменитость решила показать свою сексуальность и красоту: «Простите мне этот грех и упивайтесь морем, смущением, солнцем и тотальным бездумьем».