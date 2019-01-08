Так похожа на Кузьмину: Малахов мог влюбиться в Бузову из-за ее сходства с бывшей невестой

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Поп-дива могла вскружить Андрею голову деловой хваткой, стальным характером и независимостью, как это сделала в начале 2000-х бизнесвумен Марина Кузьмина.

Вызывающее поведение Малахова в паре с Бузовой не раз возмущало общественность. Моралфагам не нравится, что при живой Наталье Шкулевой с ребенком Андрей наведывается к Ольге в гости, ложится с ней в одну кровать, посвящает поп-диве шоу и даже открыто намекает на секс, выставляя все это за пиар-ход. Вполне вероятно, что за притворством скрываются реальные недружеские чувства, ведь Малахов мог влюбиться в Бузову из-за ее сходства с бывшей невестой.

В начале 2000-х телеведущий был главным ньюсмейкером России. Он вел самое скандальное шоу «Большая стирка», умирал от передозировки стероидами и стал альфонсом для Марины Кузьминой. Сладкая парочка познакомилась в спортзале: успешная бизнеследи не узнала в Малахове популярную ТВ-звезду, покорив Андрея своей небрежностью.

Отношения влюбленных развивались очень стремительно. Кузьмина заняла ведущую позицию, а Малахов искренне наслаждался местом ведомого. Марина играла скандалистом как хотела, оплачивая все совместные поездки и развлечения. Телеведущий мог лишь изредка отвечать бизнесвумен сравнительно скромными подарками, следовательно, он был не вправе что-либо решать в звездных отношениях.

Если Малахов смотрел на Кузьмину и понимал, что эта женщина - лучшая в его жизни, то Марина видела в Андрее ничем неприметного альфонса, которых в мире миллионы. Финал романа вполне предсказуем: бизнесвумен наигралась с телеведущим, найдя ему более молодую замену, а Малахов пошел скитаться по шоу-бизнесу с вдребезги разбитым сердцем, ведь параллельно закрыли «Большую стирку».

Сейчас Ольга Бузова так похожа в глазах Андрея на Кузьмину, ведь он делает ей все те же комплименты, отмечая ее деловую хватку, целеустремленность и стальной характер. Духовным сходством поп-дивы и бывшей невесты Малахова может объясняться «нездоровый» интерес последнего к Бузовой, ведь моменты с ней, вероятно, позволяют Андрею окунуться в теплое прошлое с Кузьминой.