Криса Кельми хоронили все-таки в режиме инкогнито

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Скоропостижная кончина музыканта стала шоком для его друзей и коллег по цеху. Но вот родные Кельми сочли данную трагедию сугубо личной и решили не приглашать на погребальную панихиду никого из знакомых.

Печальная новость для поклонников музыканта Криса Кельми прогремела прямо в первый день наступившего года – 1 января в возрасте 63 лет певец скончался от сердечного приступа. Жена и сын популярного музыканта решили, что данная трагедия сугубо личная для них и не хотели шумихи вокруг трагедии.

Именно по этому семья сообщала, что на похороны Криса Кельми они не будут звать ни друзей, ни коллег, ни поклонников, а проведут панихиду тихо. Категорически против такого решения был его брат и по совместительству директор – Евгений Суслин. А Андрей Разин, который был другом покойного, выразил желание даже оплатить все расходы на похороны, но жена и сын все же не поддались на уговоры.

Известно, что церемония состоялась сегодны 8 января на Никольском кладбище в Москве, проводить его в последний путь собрались только самые близкие – панихида прошла в режиме инкогнито. Родственники отказались от захоронения и кремировали тело Кельми.

Напомним, что певец умер в результате остановки сердца, вызванной алкогольной зависимостью, однако позже выяснилось, что причиной смерти музыканта стало хроническое заболевание. Незадолго до своей кончины, Кельми составил завещание, где внушительных размеров имущество на сумму более 100 миллионов рублей, отписал экс-супруге и сыну.