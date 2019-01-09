«В прошлой жизни я был женщиной»: Задорнов думал о «бабах» и оставался молодым до самой смерти-мнение

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Михаил Николаевич проводил время только с теми, кого заботили не только деньги, но и женщины. Заполучив «молодых муз», сатирик признавался, мол его первые работы носили чисто женских характер.

Задорнов получил известность как советский юморист и писатель-сатирик. Юмор оставался главной сферой деятельности Михаила Николаевича до самой смерти. В это же время он был автором гипотез в области этимологии слов и истории славянства. За это он часто критиковался научным обществом.

Такой род занятий привнёс в образ Задорнова серьёзности. Сатирик до конца дней воспринимался как специалист, хотя при этом менял жён, любил деньги и водил дружбу с крупными светскими персонами, а также «новыми русскими». У Михаила Николаевича было много поклонниц, которым он иногда отвечал взаимным вниманием. Одной из них была актриса Марина Орлова, которая стала для сатирика последней и главной музой.

Говоря о любимом типе женщин, Задорнов отмечал, мол его первые рассказы носили очень женский характер. Он даже предполагал, что в прошлой жизни был женщиной. Что касается предпочтений, то сатирику нравились интеллектуалки, которые смогли бы оценить его ум.

Михаил Николаевич также оставался «молодым и позитивным» до самой смерти. В своих интервью он упоминал, что никогда не испытывал кризис среднего возраста, ведь цифры в паспорте никогда не влияли на сатирика. Задорнов всегда хотел, чтобы его возрастные Дни рождения были очень весёлыми, и чтобы не превращались в репетицию похорон. Юморист отмечал «ещё 50 или 60», а не «уже 50 или 60». При этом, он предпочитал общество таких же, «молодых душой», которым интересны не только деньги, но ещё и женщины.

Такие словам Задорнова наводят на мнение, что сатирик оставался молодым до самой смерти. Кроме того, думал он, как выражался сам, и о «бабах».