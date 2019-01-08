«Вместо сиси - колбаса»: Волочкова повергла в шок пользователей фото с растянутой голой грудью

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Анастасия Волочкова, после добавления снимка полуобнаженного полового органа и груди, решила добить фолловеров и сфотографироваться, в чем мать родила. Но не всем состояние тела балерины пришлось по вкусу.

Прима-балерина Анастасия Волочкова с каждым новым фото эпатирует фолловеров. На этот раз она повергла в шок пользователей фото с растянутой голой грудью - балерина не стала заморачиваться и надевать купальник. Поклонники ошалели от такой смелости - если же на пошлость раньше Волочкова только пыталась намекнуть, то последнее фото можно расценивать уже как не совсем удачную эротику, которую лучше оставлять в пределах супружеской спальни.

«Вместо сиси - колбаса», «Какие умилительные блинчики» - насмехаются над телом Волочковой пользователи сети.

К слову, критика фолловеров вполне заслужена - вместо того, чтобы заниматься концертной деятельностью, или в крайнем случае, тренерской, Волочковой проще зарабатывать деньги путем раздевания и скандалов, что порочит ее репутацию. К слову, имидж испортить довольно легко, а вот вернуть прежний облик бывает попросту невозможно.

Возможно, поэтому ухажеры Анастасии Волочковой долго не могут находиться с ней рядом. Буквально за последние годы балерина разорвала несколько отношений, что может означать, что ее образ жизни мужчины не могут принять. Именно поэтому поклонники советуют ей наконец-то привести себя в порядок, одеться, забыть о шпагатах и начать жизнь с чистого лица.