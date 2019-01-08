Поразительное сходство Трамп и Шкулевой может объяснить почти 20-летнее воздержание Малахова

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Андрей из-за психологической травмы после первых неудачных отношений долгие годы мог искать замену своей первой недосягаемой возлюбленной.

Любимец рядовых телезрителей, энергичный и целеустремленный журналист Андрей Малахов с самого первого своего появления на телевидении вскружил голову практически всем одиноким девушкам страны. И не удивительно, ведь этот «неутомимый искатель правды» мог похвастаться привлекательной внешностью, благовоспитанностью, яркой харизмой, а главное – очень долгим отсутствием возлюбленной. Ему приписывали романы со многими женщинами, в числе которых бизнесвумен Мария Кузьмина, актриса Елена Корикова, миллионерша Маргарита Буряк, певица Анна Седокова, однако ни один из них не нашел достоверного подтверждения, из-за чего пресса уже окрестила телеведущего гомосексуализмом. И только в 38 лет Андрей Малахов снял с себя клеймо гея, явившись на свадьбу Евгения Плющенко и Яны Рудковской под ручку с Натальей Шкулевой, дочерью владельца медиахолдинга Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева.

Причины такого длительного одиночества успешного и импозантного звездного журналиста долго тяготили интерес поклонников, однако недавно всплывшие подробности его личной жизни могут пролить свет на эту тайну. Как оказалось, еще в студенческие годы подающий надежды журналист на пляже отеля Сен-Тропе на отдыхе во Франции познакомился с очаровательной и грациозной женщиной Иваной Трамп – первой супругой нынешнего президента США.

Вместе они провели два теплых дня в компании друг друга, практически не расставаясь. Не исключено, что именно экс-модель стала первой женщиной юного Андрея, и показала ему мир секса и разврата. Что же произошло между ними после этих дней остается загадкой, однако Малахов с тех пор осел на родине, и начал покорять отечественный шоу-бизнес, а Ивана таки стала супругой Дональда. Стоит отметить, что Малахов никогда не производил впечатление сильного и циничного мужчины, а потому не исключено, что сентиментальный герой-любовник после романтических каникул еще много лет не мог забыть свою первую страстью и любовь, как это бывает со многими людьми. Однако его жизнь могла полностью перевернуться после встречи с Натальей Шкулевой, ведь эта женщина «благородных» кровей внешне очень похожа на Иванну, а ее молодость и российское происхождение стали весомым преимуществом.

Поразительное сходство Трамп и Шкулевой может объяснить почти 20-летнее воздержание Малахова, ведь не исключено, что она стала попросту заменой Иванны для Андрея. Впрочем, несмотря на довольно обидное положение, Наталья может найти и положительные стороны в своей «альтернативе», например, быть полностью уверена в своем мужчине - вряд ли Малахову удастся встретить еще одну женщину, которая всего за два дня стала для него идеалом второй половинки и единственной настоящей любовью.