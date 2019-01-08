Считал себя уродом: Андрей Малахов едва не умер в погоне за идеальным телом

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Телеведущий переусердствовал со стероидами, посадив печень и чуть не отправив себя на «тот свет». Позднее отцовство также могло стать следствием издевательств над организмом.

Идеальное тело всегда было мечтой Андрея Малахова. Откровенным хиляком скандалист никогда не был, но и ничем неприметная фигура его не устраивала. Из-за маниакальной зависимости телезвезды от гирь и штанг, может сложиться впечатление, что Малахов считал себя расфуфыренным уродом, над которым смеются мужчины и с которым не хотят быть раз и навсегда женщины. К слову, так и было на старте 2000-х. Коллеги считали Андрея аппендицитом отечественного шоу-бизнеса, а его первая любовь, бизнесвумен Марина Кузьмина, убежала от стремительно набирающего популярность выскочки, как только он заговорил о возможной свадьбе.

Затравленный и обиженный Малахов, вероятно, решил разобраться, в чем его проблема, остановившись на внешности. На рубеже веков пластические операции могла себе позволить только Алла Пугачева, поэтому Андрей предпочел начать свою трансформацию с торса. Закупившись анаболическими стероидами и записавшись в спортзал, Малахов поставил себе четкую цель обрести самые большие бицепсы шоу-бизнеса, но едва не умер в погоне за идеальным телом.

С посаженной печенью и в предсмертном состоянии телеведущий слег в Боткинскую больницу Москвы, став самым желанным трофеем коллег-журналистов. Именно под давлением прессы Андрею пришлось честно признаться в нездоровом увлечении, ибо папарацци приписали ему смертельную вирусную болезнь. Малахову даже пришлось ходить на работу в футболке с надписью «Не бойтесь, я здоров!», дабы правда восторжествовала.

Разумеется, горький опыт экспериментов с организмом не прошел бесследно. Телеведущий пересмотрел свои взгляды на спорт, начал консультироваться с профессионалами и перестал употреблять стероиды. Как итог, Андрей смог добиться идеального для себя тела к 40 годам.

Еще одним серьезнейшим побочным эффектом ошибок молодости может быть позднее отцовство Малахова. ТВ-звезда стал родителем только в 45 лет, хотя планировал зачать ребенка еще на старте все тех же 2000-х. Мужчинам будет полезно напомнить, что потребление ААС приравнивается к добровольной кастрации, особенно, если спортсмен не консультируется с врачами.

В редких случаях можно вернуть репродуктивную функцию после неудачных экспериментов с фармакологией, но для этого, помимо обычного везения, нужно немыслимое количество денег. Малахов, вероятно, очень удачлив и богат.