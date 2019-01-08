Гвоздём по стеклу: Пение Бузовой без фонограммы ужаснуло фанатов

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Очередной шедевр от Ольги Бузовой прозвучал в дуэте с сестрой.

Сёстры под гул скоростного лифта исполнили новый хит «Танцуй под Бузову». Призыв этой незамысловатой песни: «Пусть завидуют лузеры», был несомненно услышан адресатом. Злопыхатели, а именно к ним обращалась «певица и телеведущая», привычно прошлись по вокальным способностям Ольги. Они давно считают, что ругать за это Бузову бессмысленно, ведь её творчество лежит вне поля всяческой критики. Тем не менее, даже самых стойких слушателей ужаснуло пение звезды Instagram, которое сравнили со скрежетом гвоздя по стеклу. Даже фонограмма не в состоянии добиться более-менее сносного звучания её голоса, несмотря на уверения Ольги об успехах на этом поприще.

Многие полагают, что Бузова решила взять аудиторию измором – не обращая внимание на шквал злословия, она продолжает гнуть свою линию в надежде, что рано или поздно все привыкнут к её песенному потоку. Но большинство уверено, что Ольга, столкнувшись с проблемой пустых залов на своих концертах, охладеет к карьере певицы так же быстро, как и к другим своим начинаниям под собственным брендом - криптовалюте и ресторанному бизнесу.