Пугачёва придумала лидеру «Любэ» имидж – Расторгуев был главным мужественным фаворитом Аллы

Сегодня, 19:05

Примадонна предложила молодому Николаю одеть военную форму для «Рождественских встреч». Такой вид певца, поющего военные песни, понравился публике, но в итоге мог сыграть с ним злую шутку.

Имя Николая Расторгуева у большинства ассоциируется с популярной группой «Любэ», которая стала успешной с первым минут появления на телевидении. Изюминкой певца и группы стали песни военной тематики, которые всё же нашли своего зрителя. Однако и здесь не обошлось без Пугачёвой. Оказывается, Расторгуев в одно время был главным и единственным мужественным фаворитом Аллы.

Стоит отметить, что именно Пугачёва придумала лидеру «Любэ» его военный имидж, при этом сам Расторгуев в армии не служил, поэтому выступал раньше в обычной одежде. Артист признавался, что не прошёл медкомиссию из-за здоровья, хотя всегда хотел попасть во «взрослые войска» типа ВДВ. При этом Расторгуев видеть себя, как мирным человеком. Позже певца не брали в армию из-за его учёбы в институте.

Как бы но ни было, на репетициях «Рождественских встреч» Пугачёва предложила Расторгуеву одеть военную форму. Её добыли в Театре армии, так Расторгуев и выступил в офицерской форме. В итоге, артист стал заложником своего имиджа. Сейчас он уже устаревший, и очень негативно сказывается на популярности группы.

Сам же Николай Расторгуев в интервью уточнял, мол военная форма стала для него не только концертным костюмом, но и манерой поведения с исполнением. В таком случае, данный сценический образ является всего лишь коммерцией и уловкой, которую Пугачёва придумала как раз для поднятия популярности молодого артиста. Зрителям действительно понравилось, как Расторгуев пел военные песни в военной одежде.

Сейчас же певец всё же отошёл об устаревшего сценического образа, предпочитая чаще выступать в обычных костюмах. Кроме того, он не настолько и увлечён военной тематикой, как может показаться. Расторгуев в молодости играл в рок-группах, а однажды даже записал целый ряд кавер-версий на культовую группу The Beatles. Хоть запись и была сделана для друзей, но она демонстрирует настоящие предпочтения лидера «Любэ» в музыке.