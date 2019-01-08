«Опять наркоманит?»: Гуфу после расставания с Топурией может понадобиться реабилитация

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Рэпер Гуф после разрыва с Кэти Топурией подсел на алкоголь и даже записывает в состоянии дурмана новые треки. Это, по мнению пользователей, может привести к развязке Гуфа, который долгие годы боролся с наркотической зависимостью.

После выпущенного трека о нападении в московском клубе рэпера Гуфа снова подозревают в приеме запрещенных препаратов. Поклонники предполагают, что вечно пьяному Гуфу после расставания с Топурией может понадобиться реабилитация, которая поможет завязать со вновь появившейся зависимостью. Оказалось, что среди наркозависимых могут к запрещенным веществам вернуться с большей вероятностью те, кто подсел на алкоголь - в пьяном бреду руки бывшего наркомана тянутся за старое.

«Опять наркоманит? Где алкоголь, там и старые привычки, Гуф. Пора на реабилитацию.. Это ты из-за Кэти так сопли пускаешь?» - пишет пользователь сети, заподозривший Гуфа в развязке.

Пользователи не оценили «Бункер», поскольку рэпер добавил в песню много страданий и автотюна, которые только портят трек. Многие убеждены, что такой нетипичный и «сопливый» стиль появился после расставания с Кети Топурией, которую он так и не смог вернуть. На этой почве рэпер мог начать пить, и теперь поклонники опасаются, как бы Гуф не взялся за старое, за что уже попадал за решетку.