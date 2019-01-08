Игра Престолов: Эмилия Кларк призналась, что побаивалась Джейсона Момоа – СМИ

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Эмилия Кларк сообщила, что испугалась двухметрового коллегу и не хотела с ним играть в сериале.

Недавно популярная актриса Эмилия Кларк дала новое интервью британским СМИ, в котором впервые рассказала о своей первой встрече с актером Джейсоном Момоа. По признанию девушки, она испугалась высокого качка-коллегу, с которым должна была сыграть супружескую пару. Звезда «Игра Престолов» также сообщила, что сама имея рост 1,57 метра долгое время побаивалась Момоа, рост которого составляет 1,93 метров.

Позже Эмилия Кларк подружилась с актером, который имеет прекрасное чувство юмора, и до сих пор поддерживает с ним связь. Напомним, что в декабре прошлого года Джейсон подтвердил, что не вернется в сериал после нескольких месяцев спекуляций.