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В Comedy Club, вероятнее всего, геи не нужны, поскольку комики вроде Харламова строят практически все номера, основанные на теме нетрадиционной ориентации. К слову, сексуальные предпочтения Гарика Харламова после ряда его номеров многие пользователи поставили под сомнение.

В сольных комедийных номерах Гарика Харламова нередко опошляются те вещи, которые трудно сопоставить с сексом или развратом. К слову, изюминкой выступлений является тема нетрадиционной ориентации, которую комик нередко примеряет и на себя. Складывается ощущение, что у Харламова, который, к слову, женат, больше нет интересных тем, или же он, как комедиант, уже пострадал от профвыгорания, что характерно данной профессии.

К слову, Харламов, несмотря на отсутствие статуса холостяка, не стесняется делать номера-пародии на Ольгу Бузову, играя гея, а также неестественно тереться о Matrang, высмеивая его одну из известных песен. Пошлый юмор Харламова, который, по всей видимости, ленится работать над собой, не обошел стороной и T-Fest, в пародии на которого комиком были использованы бранные слова. Это наталкивает на мысль о том, что Харламов может скрывать свою ориентацию из-за страха потерять работу, но при этом не может избавить свое творчество от таких тем.

Несмотря на то, что он женат на Кристине Асмус, и, кажется, счастлив в браке, в сети не перестают приписывать комику романы с мужчинами, которых он в своих номерах в Comedy Club старается высмеивать. «У кого что болит, тот о том и говорит» - такое мнение сложилось о Харламове у пользователей сети, которые давно убеждены, что комик скрывает постыдные факты о себе из-за того, что кроме как паразитировать за счет других резидентов шоу он ничего не умеет.

Поклонники убеждены, что в таком возрасте с уст Харламова вовсе неинтересно слушать шутки, которые более характерны подросткам, у которых мысли пленены одной пошлостью и сексом, но их состояние хотя бы объясняется периодом полового созревания и буйством гормонов. Что же вынуждает резидента Comedy Club в 37-летнем возрасте заниматься глупостями - смена ориентации или кризис среднего возраста, пока что неизвестно.