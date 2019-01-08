Гурченко на старости лет планировала увести Кобзона у Нелли

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Людмила Марковна была влюблена и хотела состариться с Кобзоном, несмотря на измены. Она обещала певцу, мол он будет её в старости, когда нагуляется и станет «больным». Сам же Иосиф Давыдович «увлекался женщинами» и в браке с Нинель, которая угрожала ему расплатиться такой же монетой.

Кобзон был знаменит не только своими песнями, но и своим образом жизни. Не мало было известно и о любви Иосифа Давыдовича к противоположному полу, о чём неоднократно свидетельствовали его друзья и знакомые. Артист действительно разводился с Гурченко из-за измены со своей стороны, и в изменах «главной» жене Нелли он хоть и не признавался, но намекал.

В интервью Кобзон вспоминал, мол ему часто хочется пококетничать с женщинами в браке с Нелли. По словам певца, у него в жизни хоть и были такие «отношения», но частых увлечений не было. В это же время он не мог вспомнить не одно такое серьёзное увлечение за всю совместную с Нелли жизнь. Кобзон боялся потерять семью.

Иосиф Давыдович отмечал, что однажды его «увлечение» захотело обязательств. Он конечно отношения прервал, но слухи дошли до жены, которая пообещала: «Получишь сдачу в таком же объёме».

Куда трагичней были отношения Кобзона с его экс-женой Людмилой Гурченко. Он ей изменил с её же подругой, пока артистка была на гастролях. По словам Иосифа Давыдовича, у него было тогда много поклонниц и он увлекался женщинами. В это же время певцу нравилось «владеть» самой красивой актрисой того времени. Однако, у супругов появились отношения на стороне, указывал Кобзон, что и привело к разрыву.

По заверению Иосифа Давыдовича и дочери Гурченко, Людмила Марковна в итоге страдала по экс-мужу всю жизнь, мол только его любила. Она хотела отомстить ему за измену, и в последствии наговорила в адрес Кобзона много неприятного. Однако, артист в интервью вспоминал слова Гурченко во время расставания: «Нагуляешься, станешь старым и больным, никому не нужным – будешь моим».

Возможно, Гурченко действительно на старости лет планировала увести Кобзона из его семьи, от Нелли, с которой, к слову, певец тогда ещё не был знаком. Такие слова могут свидетельствовать, мол Иосиф Давыдович был действительно не безразличен Людмиле Марковне, которая хотела с ним состариться. Однако, в любом случае этому произойти не было суждено. Гурченко скончалась 30 марта 2011 года, а спустя 7 лет 30 августа скончался и сам Кобзон, который всё же оставался верен Нелли и хотел жить только с ней, а о бывшей жене вспоминал как о прошлом.