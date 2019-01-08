Продюсер Светланы Лободы рассказал о постоянных ссорах со звездой

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Скандальный нрав знаменитости известен уже давно, ведь это стало причиной ее ухода из группы «ВИА Гра». Теперь от него страдает Нателла Крапивина, которая постоянно старается быстро решать недоразумения.

Светлана Лобода всегда была довольно скандальной личностью, а растущая популярность только добавила ей пыла. О своей проблеме знаменитость знает, она неоднократно заявляла, что борется с таким явлением и старается не обижать своих сотрудников. Как известно, успех экс-участницы «ВИА Гра» (из коллектива ее выгнали продюсеры как раз за «тяжелый» характер), связывают с именем Нателлы Крапивиной, которая представляет ее интересы.

В некоторых интервью женщины признаются друг другу в любви и называют себя просто сестрами, а некоторые поклонники даже приписывали им роман. Все же Крапивина рассказала, что ссоры у них случаются и они могут не разговаривать неделями, но в итоге все же находят общий язык и урегулируют конфликт. Продюсер не отрицает, что помогла Светлане Лободе раскрыть свои лучшие качества, отметив, что артистка долго не могла отойти от навязанного в прошлом образа. При этом продюсер подчеркивает, что не зависит от своей подопечной в финансовом плане, поскольку заработала свои деньги на телевизионных программах.

Также Крапивина сообщила, что были моменты, когда они были с Лободой на грани расставания. Иногда, как считает Крапивина, очень тяжело соответствовать Лободе и быть ее опорой. Впрочем, Крапивина отмечает, что Лобода – щедрый артист, который умеет делиться славой.