Цвет Рождества синий: Обломавшись с Пугачёвой, Киркоров обнимался с мужем Нетребко

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Неунывающий Киркоров чувствует себя органично в любой компании.

Наверняка, Филипп рассчитывал, что праздник встретит с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным, при скоплении других знаменитостей из отечественного шоу-бизнеса. Но, по-видимому, в планы Примадонны не входило выслушивать многословные любовные признания в свой адрес со стороны бывшего супруга, и Киркорову пришлось искать другое место для встречи Рождества. Обломавшись с Аллой Борисовной, Лучезарный очутился на застолье с оперной дивой Анной Нетребко и её мужем Юсифом Эйвазовым. Певица на своей странице в соцсети опубликовала фото и видео этого мероприятия.

Судя по всему, настроение Киркорова было под стать его известной песне – синим. Мгновенно найдя общий язык на этой почве с Юсифом, певец «побратался» с ним и пообещал, что «будут зажигать» окружающих своим жизнелюбием и магнетизмом. При этом язык Киркорова, когда он обнимался с мужем Анны, предательски заплетался. Нетребко подтвердила слова нетрезвого гостя и усадила супруга на всякий случай поближе к себе. Очевидно, что Филипп ни грамма не пожалел, что очутился на Рождество не в скучной компании Пугачёвой в заснеженной Москве, а в ресторане на открытом воздухе со своими «оперными» друзьями.