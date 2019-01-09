После родов Боярская быстро вернулась в форму после родов и вышла в свет

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После родов актриса впервые вышла в свет и стала зрителем циркового представления. В цирк Елизавета Боярская привела на новогоднее представление старшего сына Андрея, в то время, как младшего нянчили дедушки и бабушки.

Во второй раз мамой Елизавета Боярская стала довольно недавно, но вот засиживаться дома она не планирует. Ее уже видели с сыном Андреем на новогоднем цирковом представлении и поклонники отметили, что знаменитость выглядит просто шикарно – вернулась в форму за считанные дни.

Рождение Григория, второго сына актрисы, перевернуло жизнь Елизаветы с ног на голову. Теперь у артистки стало вдвое больше забот. Впрочем, все хлопоты очень приятные и приносят не только актрисе, но и всем её родным счастье. Скоро актриса вернется к репетициям. Уже в январе у неё состоится премьера нового спектакля «1926».

После посещения шоу Боярская поблагодарила его создателей и артистов за качественную работу. Именно это и отвлекло многих ее подписчиков от идеального внешнего вида. Зоозащитники вовсе осудили знаменитость за пропаганду насилия над животными. Напомним, что многие мировые цирки уже отказываются от участия в программе животных.

Известно, что семья Боярских праздновала новый год вместе, о чем Елизавета сообщила своим поклонникам на своей страничке в социальной сети. Именно на этих фото многие и заметили ее идеальную форму. А вот каким образом ей удалось это чудесное превращение, знаменитость не сообщает.