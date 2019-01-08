«Надоели вечные штрафы и гонения россиян»: Малахов решил уйти с телевидения и переехать в Испанию-мнение

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Андрей хотел покинуть пост ведущего и уйти в тень на 3-4 года ещё давно, но не хватало денег. Также он был не против стать продюсером. Сейчас его мечты могут сбываться. Когда-то занятой ведущий слишком задерживается в Испании.

Сейчас Андрей Малахов является незаменимым ведущим на телевидении. Это подтверждает его уход с «Первого канала» и вызванный этим ажиотаж не только со стороны руководства, но и со стороны многотысячной фанатской базы. Однако, в 2018 году его передачи стали переполнены сюжетами, вызывающими критику общества.

Накал страстей вокруг Андрея достиг пика, когда его коллеги и хейтеры начали собирать электронные подписи для закрытия программ. В итоге, после Нового года ведущий действительно пропал. Сейчас он находится в Испании и уже длительно время, возможно, Малахов действительно решил уйти с телевидения и переехать в эту страну основательно, при этом оставаясь теневым руководством своих шоу.

О возможности уйти с поста ведущего Малахов несколько раз вспоминал в своём интервью. По его словам, он бы с лёгкостью мог уйти из кадра и стать шеф-редактором и продюсером. Но в таком случае нужен эффект полного исчезновения. В таком случае, если дела пойдут плохо, Андрей мог бы вернуться в любой момент.

По словам ведущего, он ещё давно хотел взять паузу на 3-4 года. Раньше его останавливало конечно же отсутствие семьи и достаточных денежных накоплений. Как уточнял Малахов, он даже задумывался о продажи квартиры, чтобы на эти деньги спокойно жить эти несколько лет, но отказался от идеи, было жалко упускать выгодную покупку.

Сейчас же Андрей стал намного обеспеченнее, женился и завёл ребёнка. При этом его супруга сама состоятельна женщина, а её отец один из самых влиятельных людей РФ. Такие обстоятельства действительно помогли бы Малахову бросить пост ведущего и работать на посту редактора и продюсера от части удалённо, приезжая в Россию изредка по делам.

На этом фоне, Малахов отправился в Испанию вместе со своей семьёй. Ведущий даже остался там на самые большие праздники, как то же Рождество. Есть мнение, мол он также начал проводить больше времени в Германии. Возможно, Андрею надоели гонения россиян и вечные штрафы. По его словам, каналы часто штрафуют за нецензурную ругань и поведение гостей, а в 2018 году в шоу Малахова этого было много.

Как бы то ни было, официально Малахов находится в отпуске, который, к слову, может стать началом ухода Андрея в тень.