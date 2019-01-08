Родинки на теле Ани Лорак могут перерасти в болезнь из-за интенсивного загара и «уколов красоты»

Вчера, 23:45

Ретушь на фото Ани Лорак не избавляет певицу от обилия родинок на теле. При этом лучшая подруга Сергея Лазарева часто подвергает их вредному воздействию солнечных лучшей, напрочь забывая о том, чем это может быть чревато.

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Ани Лорак, которая засветила тело в купальнике на фото у лучшей подруги - украинской спортсменки Лилии Подкопаевой. Оказалось, что без грима кожа певицы выглядит совершенно иначе - ее тело покрыто родинками средних размеров, а их количество подразумевает постоянный контроль и наблюдения у специалистов. Некоторые пользователи сети отметили, что певице необходимо обратиться срочно к онкологу для того, чтобы он обследовал родинки.

К слову, родинки на теле Ани Лорак в худшем случае могут перерасти в онкологическую болезнь из-за интенсивного загара и «уколов красоты». Оказалось, что по данным ученых, филлеры и гиалуроновая кислота способны ускорить рост раковых клеток в случае, если человек имеет соответствующую предрасположенность. С учетом того, что кожа Лорак склонна к пигментации, то риски возрастают в разы.

Безусловно, Ани Лорак не может обойтись без гиалуроновой кислоты из-за своего сценического образа и желания быть вечно молодой. Но имеет ли такая сомнительная красота цену, которая равна жизни и здоровью? Вероятнее всего, что нет.