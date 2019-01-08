Одно спасение - Вера: Как Меладзе пытается поднять популярность «загнивающей» Виа Гры с помощью Брежневой

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Виа Гра без Веры Брежневой, Надежды Мейхер-Грановской и Анны Седоковой уже не та - констатируют поклонники творчества Меладзе. А вот сам состав группы настолько быстро меняется, что участниц не успевают запоминать по именам.

Вероятнее всего, группа Виа Гра изжила себя - песни больше не становятся абсолютными хитами, как раньше, а внешность участниц больше не запоминается, как было во времена существования «золотого состава». Попытки возродить группу до былого состояния продюсер Константин Меладзе пытается постоянно, но особого результата они не дают.

Первое, что хочется прояснить - так это как Меладзе пытается поднять популярность «загнивающей» Виа Гры. К примеру, недавно он попытался сделать это с помощью Веры Брежневой, которая выступила с новыми участницами на новогоднем концерте на телеканале Россия-1. На фоне новеньких старая участница выглядела более выигрышно, несмотря на большую разницу в возрасте. К слову, вероятнее всего, Брежнева была одета в аналогичный костюм с солистками группы для целостности картинки.

У группы Виа Гра есть одно спасение - Вера Брежнева. Благодаря ее возвращению ее карьера может пойти вверх, а коллектив вместо забвения может перейти на новый уровень и вновь получить статус популярной группы, от которой, по всей видимости, осталось только название. Поскольку возвращение других солисток априори невозможно, то супруга Меладзе оказала бы продюсеру добрую услугу, согласившись возродить коллектив.