Ольга Бузова станет талисманом хоккейной команды Авангард

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На своей страничке в социальной сети певица поделилась своим желанием стать талисманом хоккейной команды «Авангард». Поклонники начали подозревать, что звезда решили забыть футболиста среди хоккеистов.

Игроки хоккейной команды «Авангард» стали участниками флешмоба «Танцуй под Бузову», оценивала знаменитость такие номера на своей страничке в социальной сети Instagram. Ольга Бузова высоко оценила такие усилия спортсменов и поблагодарила их за поддержку. Звезда теперь хочет стать талисманом омского спортивного клуба «Авангард» вместе с уже существующим Ястребом. Бузова с гордостью представила поклонником ролик из областного центра и отметила, что благодарна всем фанатам, которые присоединяются к ее челленджу по всему миру.

Напомним, что омский «Авангард» идёт на втором месте Восточной конференции, уступая только екатеринбургскому «Автомобилисту». В активе клуба — 66 очков. В трёх матчах 2019 года омичи проиграли в овертайме «Ак Барсу», затем одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» и разгромили московский «Спартак».

Завтра, 9 января, «Авангард» примет на своей площадке подмосковный «Витязь», а затем снова сыграет со «Спартаком».