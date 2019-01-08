Разведенка Бузова покоряет реп - Холостяк Feduk намекнул на развитие отношений с Олей

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Ольга Бузова подтолкнула на мужские поступки Feduk, тот же не растерялся и стал действовать решительно.

Давняя симпатия Ольги Бузовой к Федуку наконец-то начала оправдывать себя. Началось все еще 8 июня в СК «Олимпийский», где состоялось самое громкое музыкальное событие года — XV Ежегодная национальная телевизионная Премия в области популярной музыки «Премия муз-ТВ 2018. Там Оля Бузова была ведущей и вручала премии года, на вручении премии Федуку она была особенно откровенна, гладила его по голове, называла миленьким и красивым мальчиков, сам же Федя стеснялся, краснел, отворачивался и шутил, словно маленький ребёнок.

Не всё прошло бесследно. Ольга часто публиковала видео в историях, где она танцует, сидя в машине, либо где-то в баре, под песни Фёдора, а позже в сети активно приписывают роман двум звёздам.

Однако фанаты считали, что основной проблемой отношений может стать то, что Ольга уже имеет в 32 года большой опыт за спиной, а юного исполнителя Feduk это лишь пугает. Конечно, это может ему только помочь в жизни и карьере, однако даже вставить слово в момент лепета Бузовой он не успевает, а лишь мило улыбается.

Несколько дней назад Оля выложила пост с волнующим её вопросом. «Я знаю, что я очень нравлюсь одному молодому человеку. Но он не предпринимает никаких действий. Что делать в такой ситуации? Брать вновь все в свои руки? Или ждать все-таки инициативы от него??». Это действительно заинтересовало много пользователей, однако только самые внимательные замети, что именно это и стало отсылкой на Фёдора.

В свою же очередь Федук тоже сделал шаг.





Зная свою аудиторию, он написал строку «весь в мишенях, но ты не попал…», на что более ста пользователей спустя несколько часов публикации продолжили фразу строчкой из песни Бузовой: «ты не попал в хит-парад моих мыслей».

Фанаты считают, что это действительно явный шаг со стороны певца, а Бузова же непременно отреагирует.