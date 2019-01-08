«Позорься до конца!»: Волочкова «в чем мать родила» оконфузилась в Instagram – фанаты

Сегодня, 11:54

42-летняя балерина решила окончательно разозлить своих хейтеров.

Анастасия Волочкова продолжает придумывать всё новые позы для того, чтобы на провокационных кадрах продолжать удивлять фолловеров и тем самым подогревать интерес к своей скандальной персоне. Однако на этот раз балерина превзошла саму себя и показалась в Instagram «в чем мать родила». Стоит отметить, что ранее «голые» фото Волочкова позволяла делать только у себя в бане.

«Никогда не давайся, позорься до конца!», - заявили возмущенные подписчики балерины. Также фанаты отметили, что Волочкова снова опозорилась не только откровенным кадром, но и грязными волосами, которые совсем не развивались на ветру.