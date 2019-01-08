Пора рубить лес: Непопулярная у мужчин Волочкова похвасталась волосатыми ногами

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Переезд танцовщицы на Мальдивы, очевидно, не связан с новым любовником-иностранцем.

Накануне балерина шокировала фанатов признанием, что собирается переехать на «райские» острова на ПМЖ. Там она уже планирует строить русскую баню, а морскую воду будет замораживать для льдин для купания в купели. Поклонники подозревали, что Анастасия Волочкова, поссорившись со своим московским любовником, который мог бросить её из-за лишнего веса, отправилась на Мальдивы в одиночестве в поисках нового мужчины. Но внешний вид танцовщицы говорит об обратном – она всё ещё непопулярна у мужчин.

Находясь на острове, Анастасия Волочкова ни разу не уделила внимание своей красоте. Судя по фотографии, на которой запечатлены её волосатые ноги, женщина последний раз «рубила лес» ещё задолго до вылета на Мальдивы. Поклонники были удивлены, что балерина хвастается тем, от чего давно пора избавиться. Но больше их интересует цель переезда Волочковой в другую страну, раз она не связана с новым мужчиной. В Сети высказали предположение, что Волочкову пригласили в местный балет. Потеряв работу в России и с трудом сводя финансовые концы, Анастасия могла запросто согласиться на предложение дольше пожить на любимом острове.