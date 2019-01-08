«Только не черная магия!»: Ольга Бузова может воспользоваться услугой ведьмы ради приворота суженного

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Ольга Бузова нарушила православные каноны гаданием, поэтому, вероятнее всего, уже ступила на неправильную дорожку. Певица Ольга

Бузова недавно решила проверить свою судьбу и погадать на будущую вторую половину, чем вызвала недоумение у части пользователей. Они убеждены, что православный человек не может заниматься такими вещами, поскольку это нарушает религиозные заповеди. Поклонники опасаются, что Ольга Бузова может воспользоваться услугой ведьмы ради приворота суженного, поскольку это может быть ее последней надеждой на то, что у нее может быть своя семья.

«Только не черная магия! Оля, это все от нечистого, ты же православная, остановись. А то начинают ходить к ведьмам и колдунам за счастьем...» - пишет пользователь сети.

К слову, у Ольги Бузовой действительно не складывается личная жизнь: громкий развод с Тарасовым на фоне его измен, кратковременные неудачные романы, предательство Дениса Лебедева - все это могло вынудить певицу обратиться за помощью к силам, которые могут повлиять на исход ее жизненного пути. Но поскольку Ольга Бузова считает себя православной, и даже покрывает голову платком, согласно вере, то поклонники стараются уберечь певицу от темных сил, которые взамен на ее счастье могут ее пленить.

Напомним, Ольгу Бузову неоднократно подозревали в связи с темными силами из-за ее фирменного знака, который телеведущая демонстрирует, сложа их с помощью пальцев. Поскольку не знать такого общеизвестного факта Ольга не может, то поклонники предположили, что она имеет связи с миром черной магии, и даже может приворожить себе суженного.