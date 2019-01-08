«Чокнутая семейка!»: Мать Ким Кардашьян стала «клоном» своей знаменитой дочери - фанаты

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На днях Крис Дженнер кардинально изменила свою внешность.

Поклонники были шокированы после того, как мать Ким Кардашьян Крис Дженнер стала буквально копировать свою знаменитую дочь. Дело в том, что на днях Крис сменила прическу и сделала её такую же, как ранее носила Ким. Фанаты отметили невероятное сходство матери и дочери, однако попросили Дженнер не становиться «клоном» Ким.

«Чокнутая семейка!», - заявили интернет-пользователи, когда увидели новую внешность Крис Дженнер. Сама женщина утверждает, что с новой прической чувствует себя гораздо моложе и сексуальнее.