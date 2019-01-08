«Фу, какая мерзость!»: Как кандидат в президенты Собчак козявки поедала

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Содержимое из носа Ксения Собчак, вероятнее всего, любит больше, чем своего супруга.

В сеть попало видео, как бывший кандидат в президенты Ксения Собчак из носа козявки поедала. В ролике заметно, что сверлила пальцем нос телеведущая во время чтения книги - правда, пользователей сети, как и авторов ролика смутил сам факт того, что Собчак поедала «добытое добро».

«Фу, какая мерзость!» - комментируют пользователи сети видео.

К слову, такая вредная привычка, как поедание козявок из носа не красит Собчак, но при этом отлично характеризует ее сущность. Королева хайпа Ксения Анатольевна привыкла делать вокруг своей фигуры скандалы и интриги на ровном месте, для того, чтобы поддержать интерес публики к своей, к слову, не каждому понятной деятельности. Поэтому из нее нередко извергаются потоки желчи в адрес подписчиков, или же коллег.

У пользователей сети, в большинстве, о Ксении Собчак сложилось негативное мнение - они убеждены, что экс-кандидат в президенты России часто придумывает факты о своей жизни для пиара, поскольку ее работа обществом чаще всего не принимается и не считается полезной. Вероятнее всего, супруга Максима Виторгана Собчак также часто использует для хайпа - новости о ее беременности и изменах часто охватывают СМИ, которые заведомо распространяют ложную о ней информацию.

Стоит отметить, что некоторые пользователи убеждены - Собчак будет баллотироваться в президенты и на следующих выборах ради хайпа. Телеведущая постоянно меняет сферы деятельности с одной на другую, будто бы не может найти себя из-за отсутствия конкретных навыков, но пытается всем доказать обратное. Поэтому, вспомнив ее былые выходки, включая пьяные эфиры в соцсети и бранные речи в адрес подписчиков, поедание козявок из носа кажется сущим пустяком, но уж очень противным.