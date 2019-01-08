«Нашла утешение в дочери!»: Фанаты считают, что Лобода рассталась с солистом Rammstein

Сегодня, 09:22

Лобода и Линдеманн могли разорвать свои отношения, говорят фанаты.

Пользователи Сети неоднократно осуждали бурный роман популярной певицы Светланы Лободы и солиста немецкой группы Rammstein. Пару часто замечали вместе на различных мероприятиях и сама певица не отрицала свои возможные отношения. Поклонники даже посчитали, что свою вторую дочь Светлана родила именно от музыканта. Однако теперь Лободу не видят в компании Тилля Линдеманна.

Более того, певица отправилась на отдых только со старшей дочерью Евангелиной. чем ещё больше подогрела слухи о своем расставании с Линдеманном. «Нашла утешение в дочери!», - стали говорить интернет-пользователи, которые посчитали, что Светлана после разрыва романа стала больше времени уделять ребёнку.