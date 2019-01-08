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Про свое болезненное пристрастие «босоногому мальчику» пришлось несколько лет назад признаться журналистам после череды публичных скандалов, связанных со злоупотреблением спиртных напитков.

Сейчас, спустя несколько лет после слов о том, что он является «высокоинтеллектуальным алкоголиком, способным обуздать свою пагубную страсть, Леонид Агутин вновь выглядел странно, приглашая своих фанатов на концерты в США и Канаде. Наиболее бдительные поклонники отметили и нездоровый вид певца, и его излишнюю экспрессивность. Наркологи настаивают на том, что бывших алкоголиков не бывает. Случай с Агутиным является характерным примером самообмана. Например, заявления популярного исполнителя о том, что после дебошей на гастролях в США пятилетней давности и приставания к посторонним женщинам, которые едва не разрушили брак с Анжеликой Варум, он стал держать себя в руках и соизмерять дозы, вызывают у специалистов, лишь скептические усмешки. Именно такой самообман присущ всем алкоголикам, которые могут более-менее нормально прожить оставшуюся жизнь, только после полного отказа от любых напитков, содержащих алкалоиды.

Агутин, как человек творческий и, по настоящему талантливый, близко к сердцу принимает любые события, которые мешают его душевному комфорту. Леонид резко отрицательно высказался о перевороте на Украине, произошедшем пять лет назад, после чего был внесен в базу данных одиозного сайта «Миротворец». Тем не менее, именно в этой, некогда братской стране, у него есть множество поклонников, которые ожидают его выступлений.

Плюс ко всему, Агутин, переживает о своих отношениях с дочерьми. Хотя они и были рождены от разных браков, и проживают за границей, девушки дружны, а значит, совместно обсуждают поведение своего отца. Именно дети певца постоянно поднимают вопрос о привлечении специалистов-наркологов к обследованию Агутина. Наиболее преданные поклонники исполнителя, полностью согласны с его родственниками. Леонид нуждается в длительной реабилитации и комплексном лечении.