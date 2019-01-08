Жена Тарасова страдает от послеродовой депрессии - психолог

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Моральное состояние Анастасии Костенко кардинально изменилось, и все признаки на лицо, уверяет психолог под фотографией модели в Instagram.

Практически каждая девушка после родов сталкивается с их последствиями, ведь организм исчерпывает свои силы и возможности ради создания нового человека. Однако, далеко не каждой удается с этими трудностями смириться, и более осознанно на всё посмотреть, как в случае с Анастасией, она ведь привыкла всегда быть привлекательной, и никак иначе.

Свой новый пост о том, что у неё выпадают волосы, жена Тарасова могла написать для того, чтобы пожаловаться своим подписчикам, и чтобы они хоть с малейшим пониманием относились к её изменениям на фото. Однако, психолог утверждает, что с этим своим недостатком молодой маме явно не просто справляться, девушка страдает от послеродовой депрессии на фоне внешних изменений. Она старается всячески привлечь внимание чужих людей к своей проблеме, дабы дать понять, что она и так видит, и не нужно под каждой фотографией об этом напоминать, ведь и так все её мысли заняты этими проблемами, а ведь сейчас такое прекрасное время, когда хочется думать только о малышке.

Однако Тарасов делает всё для того, чтобы возлюбленной было комфортно и хорошо, даже, спустя такой короткий промежуток времени после родов подарил жене незабываемую поездку на острова вместе с полугодовалой дочкой. В заключении своего поста Настя отметила, что всем мамочкам после родов обязательно нужно обратиться к терапевту, чтобы знать, что за изменения претерпел организм, ведь в роддоме никто не говорит об этом.