Изуродовала себя: Мадонна могла лечь под нож ради молодого любовника

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Мать пятерых детей и поп-королева Америки продемонстрировала свой «обновлённый экстерьер», показавшись на публике после новой коррекции фигуры у пластического хирурга. Объёмы изменений шокировали фанатов, те посчитали, то Мадонна себя просто изуродовала. Есть мнение, что пойти на столь кардинальные изменения поп-дива могла из-за молодого любовника.

Иметь множество детей и быть одинокой – это всегда неприятно, тем более для женщины в возрасте, когда она ещё «в соку». К тому же, изрядно бьёт по статусу публичного человека в обществе, где проводится невысказанная параллель между семейным статусом и благочестивостью человека.

К примеру, многие бизнесмены и политики обзаводятся брачными узами «для приличия» - семейному человеку по традиции больше доверия, он выглядит серьёзней и более ответственным.

Если подумать, что могло толкнуть женщину, имеющую всё – популярность, признание всего мира, статус – на столь кардинальные изменения внешности, с риском для здоровья? Только желание соответствовать более молодому избраннику.

Женщина, имеющая оглушительный успех, во всём хочет быть первой. И при более молодом любовнике будет неизбежно стараться выглядеть не хуже, иначе будет чувствовать себя недовольной собой.

Дама, «создавшая себя» сама, вполне может пойти на риск, добиваясь поставленной цели. Потому, неудавшийся эксперимент с пластической хирургией можно отнести к этому случаю – попытка не отставать от молодого любовника в глазах общественности.