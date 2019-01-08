«Харламов нервно курит»: С Кристиной Асмус знакомятся скрытые педофилы

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К актрисе Кристине Асмус «подкатывают» мужчины, думая, что девушке 13. Об это звезда рассказала сама, записав видео-ролик, который в последствии распространился по сети. «Меня спросили 13, я ответила 30 и мне не поверили» - рассказывает Кристина.

То, что жена Гарика Харламова достаточно красивая и привлекательная девушка, практически не оспоримо. Совсем недавно в сети помимо того самого ролика Кристины, появилась информация, что Харламов и Асмум праздновали Новый год раздельно. Также выяснилось, якобы и дальнейший зимний отдых пары проходил не совместно.

Как только обаятельная Кристина отправилась «тусить» без мужа, к ней тут же стали подходить различные кавалеры аля «дашь номерок». Так как Асмус, она же Мясникова скорее всего отдыхала не в России, соответственно народу, как актриса девушка была не знакома. Не знали уроженцы зарубежья и то, что Кристина - жена, мама, а также взрослая женщина. Господа были убеждены, что Кристине 13, а Асмус в свою очередь, подумала что с ней знакомятся педофилы. Случай весьма пугающий, вдруг на месте девушки и вовсе оказалась бы тринадцатилетняя девочка, это странно.

Узнав такую информацию, муж звезды — Харламов явно бы занервничал. Однако, в то время как одни комментаторы запереживали за Кристину, другие обвинили её во лжи. Якобы девушка снимала видео через фильтр, по причине которого морщины актрисы в тридцать были не заметны. А сама история была выдумана, только для чего непонятно. Может так хотела привлечь внимание пьющего мужа.

Также любители театра поделились информацией, что придя на один из спектаклей девушки, можно убиться, что она выглядит на свой возраст. Скорее всего так и есть, ведь многие знаменитости в своём Instagram всегда пытаются казаться моложе и красивее, чем они есть на самом деле, как бы это прискорбно не звучало. Такова горькая сторона шоу-бизнеса.