«Наркоман что ли?»: Из-за длительного употребления у Топалова мог родиться не здоровый малыш

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Новый источник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил слухи об употреблении наркотиков, которые паутиной окутали экс-участника поп-дуэта Smash Влада Топалова.

Изначально были лишь подозрения, поскольку порой Топалова «напрочь перекрывало», он становился «мерзким и несносным» и его поведение оставляло желать лучшего. Сейчас же благодаря сообщениям анонима подтвердилась не только информация, что «беленький из смэш» длительное время сидел на «беленьком», но и то, что это может продолжаться до сих пор.

По сообщению источника, Влад Топалов принимал сильнодействующие опиаты до и во время беременности своей супруги, а также во время «свадебного путешествия» во время кормления грудью ребенка, что могло очень негативно повлиять на здоровье малыша. Это бы объяснило причину того, почему они так долго скрывали сына.

Из-за приема одного из родителей наркотических веществ у будущего плода может проявиться ряд генетических и психических заболеваний, например аутизм. И не каждый знаменитый родитель сможет рассказать об этом публике, сохранив невозмутимость и спокойствие, как это сделала телеведущая Эвелина Бледанс несколько лет назад.

Также активно набирают силу слухи о том, что жена Топалова Регина Тодоренко могла «принимать» незадолго до беременности, что также могло серьезно повредить новорожденному.