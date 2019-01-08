«Принуждение к деторождению»: Алкоголик Лепс вынуждает жену родить пятого ребёнка

Сегодня, 03:24

«Родишь ребёнка, куплю новый дом» - заявил Григорий Лепс своей законной супруге, Анне Шаплыковой. О таких новостях заслуженный артист рассказал журналистам на фестивале в Абу-Даби, на том самом, «куда Крид не пришёл». Певец сообщил, что ещё одно дитя — его основная цель на 2019 год, не смотря на то, что жена Анна может отказаться. Кстати говоря, женщине уже 45 лет, а это достаточно опасный возраст для деторождения, но Григорий видимо не знает этого.

У обладателя премии World Music Awards — Григория Викторовича Лепса, четверо детей. Дочь Инга от первой жены, Светланы Дубинской, с которой мужчина развёлся только потому, что Светлану не любил отец музыканта. Когда супруги разошлись, все обязанности по воспитанию ребёнка Дубинская взяла на себя. Артист не платил алиментов и не общался с дочерью до её шестнадцатилетия.

Как только девочка подросла, у «Викторовича» проснулись отцовские чувства и тот отправил Ингу учиться в Великобританию, «все как полагается». Лепс финансово обеспечивал девушку до того момента, пока та не выросла. Когда Инга Получила высшее образование за рубежом и устроилась в жизни, Григорий начал «потихоньку отходить в сторонку».

Несмотря на хорошую материальную помощь для дочери, которую наверняка в своё время народ оценил, как «замаливание грехов», звезда не может похвастаться примерными отношениями со своим первым ребёнком. Так сказать денег дал, а потом скрылся, пользователи интернета комментируют «ну такое себе воспитание».

Что касается его второй семьи, с Шаплыковой Лепс познакомился в свои тридцать с хвостиком, вместе пара уже около 15 лет. К слову, Анна сначала родила ему первого ребёнка в этом браке — дочь Еву, а только потом вышла за него замуж. Через пять лет на свет появилась ещё одна девочка — Николь, а потом и сынишка Иван.

И все бы хорошо, дом, счастливый брак, идеальная жена, что ещё может помешать рождению нового ребёнка. Только вот Григорий пару раз чуть не умер от алкогольной зависимости, артист сам заявлял, что пагубное пристрастие разрушает его жизнь. На что Анна в одном из интервью говорила «я принимаю его таким какой он есть», очень странная ситуация. Муж может умереть от алкоголизма, а Шаплыкова «принимает его, таким какой он есть».

Есть мнение, что женщина живет с артистом столько лет, лишь из-за его «больших» денег. Ведь не просто же так, когда Лепс в первый раз звал Анну замуж, та сначала спросила о Московской прописке. Да и рожать женщина Григорию не особо хочет, раз единственным способом «принудить жену» к деторождению - это купить ей новый дом. Пользователи социальных сетей считают, что на дорогом доме нового счастья не построишь. Одним словом, «тихий омут..»