«Растижопка»: Лисовец призвал садиться на диету после «новогоднего жора»

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Поправившийся после праздников, телеведущий «призывает» своих подписчиков схуднуть и привести себя в форму, однако на вопрос фаната собирается ли он это делать, Лисовец ответил, что ему это без надобности. «И так хорош».

Стилист, бизнесмен, телеведущий и «не-брат, но близнец Павла Воли» Влад Лисовец знаменит своими выступлениями на телепрограммах о высокой моде в качестве приглашенного эксперта, где своим поведением очень часто доводил женщин, страдающих от различных комплексов, до слез, будь то лишний вес, возраст, одежда или финансовое состояние, из-за которого участницы проектов не могли одеваться «по моде».

Даже когда его возраст стремительно рвется к пятому десятку, он не упускает возможности «посоветовать» трендовые вещи «всего лишь за 320 тысяч», тогда как подавляющее большинство его подписчиков — домохозяйки.

Вполне возможно, свою надменность он взял как маску с западных телешоу о моде, где подобные эксперты стали доводить и женщин, и мужчин до истерики за долго до того, как в России вообще узнали о существовании таких шоу.

Сейчас же он говорит о необходимости сесть на диету, аргументируя тем, что пора перестать столько есть, видимо позабыв, что для многих это наоборот хорошая возможность вкусно покушать после окончания рождественского поста, который длился с 28 ноября по 6 января.