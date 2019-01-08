«Рогоносец» Харламов готов позориться до конца из-за возможной измены Асмус

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Резидент Comedy Club, которому могла изменить законная жена, возможно, не смог простить такой удар по мужской гордости и решил «жечь до конца» из принципа.

Как уже сообщалось, в звёздной паре Асмус-Харламов отношения не ладятся, хотя молодожёны и тщательно скрывают эту информацию. «Разжиревший» Харламов, всегда отличавшийся похабным юмором, матерными песнями и пьяными выходками в своём Instagram-профиле и на ТВ, очевидно, не заслужил доверия своей супруги, с которыми у них подрастает дочь, наблюдающая все бесчинства отца.

Вполне вероятно, Асмус нашла опору и поддержку на стороне, в лице другого мужчины. Тема, которая муссировалась не одну неделю, привела к закономерному итогу – в канун Рождества Харламов и Асмус могли прийти к единому мнению – сделать паузу в отношениях, после чего Кристина с дочерью отправились на отдых в Дубаи.

Не исключено, Гарик обещал Асмус подумать над своей разгульной жизнью в её отсутствие, но как только семья ступила за порог, в нём громыхнула мужская гордость, не терпящая измен. И Харламов взялся за старое с удвоенной силой, на этот раз принципиально.

«Никогда не сдавайся, позорься до конца» - звучит его свежий пост в Instagram. Судя по тексту в посте, речь идёт о ряде его «позорных» выступлений. Но «выступлением» можно также и посчитать принципиальную позицию Гарика в личной жизни, относительно «изменницы» Асмус.

Возможно, Харлам, которого все знают, как шоумена, эпатирующего на похабщине, алкоголизме и шутках ниже плинтуса, вернулся к нам в своём старом амплуа насовсем и решил «позориться» от души и дальше.

В конце концов, за это мы его и любим.