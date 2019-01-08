«Сложно любить трангендера?!»: Александр Рыбак не может стать отцом из-за психических проблем

Победитель «Евровидение 2009» может усыновить ребенка, так как не может иметь детей от проживающего с ним мужчины.
Александр Рыбак, известный Норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни «Евровидение 2009» в Москве. Получил 387 баллов, что до 2016 года являлось рекордом за всё время проведения конкурса. Однако сейчас судьба у артиста складывается не так сладко.
Раньше СМИ часто шумели, что Рыбак – гей, но никаких существенных доказательств не было. Сейчас же сам рыбак изменился и открыто выставляет свою личную жизнь напоказ.
Известно, что девушки у Александра не было никогда. Сейчас же все его профили Instagram и twitter кишат интимными подробностями.
В одном из своих последних постов певец выложил фотографию со своей возможной девушкой. Дело в том, что подписчики давно поговаривают, что на фото не девушка, а трансгендер. Особенно яркую окраску добавила подпись к фотографии Рыбака.
Многие фанаты попросили музыканта не расстраиваться и посоветовали усыновить ребенка, однако для многих это стало открытым заявлением, чтобы можно было назвать их геями, а девушку – не девушкой вовсе.
Сам же Рыбак осознает, что у него серьезные психические проблемы, однако ему комфортно жить именно так.