«Сложно любить трангендера?!»: Александр Рыбак не может стать отцом из-за психических проблем

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Победитель «Евровидение 2009» может усыновить ребенка, так как не может иметь детей от проживающего с ним мужчины.

Александр Рыбак, известный Норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса песни «Евровидение 2009» в Москве. Получил 387 баллов, что до 2016 года являлось рекордом за всё время проведения конкурса. Однако сейчас судьба у артиста складывается не так сладко.

Раньше СМИ часто шумели, что Рыбак – гей, но никаких существенных доказательств не было. Сейчас же сам рыбак изменился и открыто выставляет свою личную жизнь напоказ.

Известно, что девушки у Александра не было никогда. Сейчас же все его профили Instagram и twitter кишат интимными подробностями.

В одном из своих последних постов певец выложил фотографию со своей возможной девушкой. Дело в том, что подписчики давно поговаривают, что на фото не девушка, а трансгендер. Особенно яркую окраску добавила подпись к фотографии Рыбака.

Дословно: «Я не знаю, мужчина ли я. Боюсь, что это не так. С моими психическими проблемами я даже не знаю, должен ли я когда-либо быть отцом. Но одну вещь я знаю точно: эта девушка может читать мою душу. И видя её улыбку и смех, я становлюсь счастливым.»

Многие фанаты попросили музыканта не расстраиваться и посоветовали усыновить ребенка, однако для многих это стало открытым заявлением, чтобы можно было назвать их геями, а девушку – не девушкой вовсе.

Сам же Рыбак осознает, что у него серьезные психические проблемы, однако ему комфортно жить именно так.