Переспавший с экс-женой Дональда Трампа Малахов перестал ездить в «родную» США и потерял хватку «жёлтого журналиста» -мнение

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Андрей увлёкся Иванной Трамп на отдыхе во Франции. Пара провела в компании друг друга несколько «романтических» дней. Женщина даже чуть не отменила свою свадьбу и ездила в гости в Москву. Ведущий же стал бывать на американской земле гораздо меньше.

Малахов знает много знаменитостей, одной из которых стала бывшая жена американского президента Дональда Трампа Иванна. Ведущий и экс-модель познакомились во Франции, когда молодой и спортивный Малахов отдыхал на пляже роскошного отеля в Сен-Тропе.

Бывшая жена Трампа утром пришла на пляж Увидев свободный лежак у самой воды, женщина заняла его. Оказалось, он был занят другими русскоязычными отдыхающими. Они подняли шум, мол заплатили за место и уступать не будут. На помощь пришёл Малахов, который отдал Иванне свой лежак. Женщину удивил поступок Андрея, они познакомились и разговорились.

В итоге, Малахов и Иванна не расставались целых два дня: общие завтраки, романтические ужины на берегу, рестораны и так далее. Паре даже приписывали сексуальные отношения. Сам Андрей позже отмечал, что хотел бы встретиться с женщиной ещё раз, ведь ему понравилось его общество. Иванна же из-за Малахова едва не сорвала свою свадьбу, хотя позже всё же решилась посетить Москву.

Существует мнение, что именно после этой истории якобы переспавший с экс-женой Трампа Малахов перестал регулярно ездить в «родную» для него США, в которой он жил и стажировался в студенческие годы. Та поездка показала ему, каким должно быть телевидение. США полностью изменила молодого ведущего.

Сейчас многие эксперты в сфере телевидения уверены, мол Малахов уже давно потерял эту хватку «жёлтого журналиста», которую приобрёл студентом США, и которая сделала его популярным. Возможно, что это связано именно с отсутствием путешествий в эту страну. Сейчас Андрей бывает там несколько раз в год, что может сказываться на качестве его шоу.

Возможно, что потенциальный секс с бывшей женой Трампа попросту лишили ведущего возможности посещать США. Тогда Дональд только начинал карьеру политика, и подобные скандалы ему были не к чему. Кроме того, Малахов в своих соцсетях выступал против Трампа и его позиции по Сирии, что могло сыграть не малую роль.

Как бы то ни было, в США Малахов бывает очень редко и с рабочими визитами. После скандала с экс-женой Трампа Андрею остаётся довольствоваться только отдыхом в Европе.