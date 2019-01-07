«Он исправится»: Общие друзья Гуфа и Кети Топурия могут пытаться свести пару

Вчера, 23:50

На данный момент рэпер проходит реабилитацию собственного тела и больше видится с семьей, а это значит, что он мог понять необходимость восстановления своей репутации ради возможного возвращения Кети.

Расставание рэпера и певицы было достаточно резким и даже шокирующим для их поклонников, а измена Гуфа с Яной Шевцовой, по всей видимости, реально травмировала Кети Топурию, ведь любой женщине становятся непонятны мотивы такого поведения и дальнейшее расставание, как, например, развод Риты Дакоты и Влада Соколовского, не помогает в самореализации и в конечном итоге все равно может привести к самокопанию.

В своем аккаунте в Instagram Кети опубликовала запись с тем, как она поет с другим рэпером и, по всей видимости, она чувствует себя гораздо лучше. Однако, некоторые поклонники заметили, что у Гуфа ранее с этим исполнителем была записана песня, что указывает на их возможные дружеские отношения. А теперь, когда он столь близко подошел в Кети, он может сподвигнуть ее простить «непутевого» бывшего молодого человека, ведь он, в конце концов, наверняка исправится и уже, по идее, начал реабилитацию в глазах фанатов.

Таким образом, общие друзья Гуфа и Кети Топурия могут пытаться свести пару, ведь их расставание произошло очень резко и болезненно для обоих, а Яна Шевцова теперь может стать звездой «Дома-2», потому ее мотивы в связи с Гуфом были вполне понятны, скорее всего это пиар, так как ранее стало известно, что эта девушка была на самом деле замужем и возраст свой скрыла ради большей резонансности ситуации. Теперь же разлучница находится в стороне и пара может вновь воссоединиться, их стоит лишь «подтолкнуть», ведь оба любили друг друга на момент расставания, и это может сыграть важную роль для возобновления отношений.