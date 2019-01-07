«Есть ещё порох в пороховницах»: Сексуальная Пугачёва в чёрном мини оголила ноги и доказала готовность к юбилейному туру

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Максим Галкин и Примадонна провели Рождество в компании своих друзей. На общем снимке Алла показала свою молодость, здоровье и фигуру, которым не могут похвастаться большинство её ровесников-коллег.

В 2019 году Алле Пугачёвой исполняется 70 лет. По этому поводу Примадонна решила устроить грандиозный юбилейный тур, у которого в итоге появилось не мало критиков. Эксперты в шоу-бизнесе и обычные фанаты считают, что в таком почётном возрасте Пугачёва может не выдержать нагрузок, связанных с крупным туром. Мол возраст берёт своё, и Алле нужно это понимать.

В это же время сама Пугачёва, видимо, так совершенно не считает. Певица не только ведёт довольно активную, как для «артистки в отставке», творческую жизнь. Примадонна постоянно посещает светские мероприятия, выступает на закрытых вечеринках и концертах друзей, а также продолжает демонстрировать свою стройную фигуру, отличный внешний вид и отличное здоровье. Так, недавно сексуальная Пугачёва в чёрном мини в очередной раз оголила ноги и доказала свою готовность к юбилейному туру.

Фотографию Аллы опубликовал её супруг Максим Галкин. Он не показал поклонникам, как певица отмечала Новый год, но зато похвастался Рождеством. На новом снимке Галкин вместе с Пугачёвой позировали в кругу друзей у наряженной ёлки. В компании было много звёзд шоу-бизнеса, однако «изюминкой» стала именно Алла.

Фанаты отметили не только отлично подобранный наряд Примадонны, но и её стройную фигуру. Одна была в чёрной мини-юбке, «оверсайз» свитере, белый ботильонах и кепи на голове. Всё это особенно подчёркивали худобу Пугачёвой, которая на фоне своих коллег-ровесников выглядит гораздо моложе.

Поклонники пришли в восторг с внешнего вида певицы. Они не только написали ей сотни комплиментов, но и прозвали Аллу «самой сексуальной гостьей вечера». При этом, фанаты отметили, мол у Пугачёвой «есть ещё порох в пороховницах», и списывать её со счетов ещё рано.