С водочкой пойдёт: Семейная драма заставила Галкина напиться в Рождество

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Максим Галкин теперь страдает под песни Аллы Пугачёвой.

Роман Максима Галкина с коллегой по Первому каналу, Юлией Барановской, о котором СМИ писали полгода, больно ударил по нему самому. Многие поклонники артиста беспокоились, как семейную драму переживёт 69-летняя супруга юмориста. Беспокойства усилились тогда, когда похудевшая и замученная Пугачёва заявила о юбилейном концерте в 2019 году и показалась на глаза фанатам. Они даже предположили, что Примадонна борется с серьёзной болезнью, резвившейся на фоне стрессов из-за измен молодого мужа.

Продолжение... 69-летняя Пугачёва показала Галкина в трусах, гуляющего по дому Певица Алла Пугачёва сняла своего супруга в интересном образе: то ли в трусах, то ли в странном купальном костюме. Поклонники недоумевают от такого поведения взрослых людей. Кто стал донором: Лена Миро разобралась в отцах детей Пугачёвой и Галкина Но помощь, очевидно, нужна самому Максиму Галкину. В светлый праздник Рождества, который принято проводить с семьёй за столом с пирогами, артист не удержался и напился. В социальной сети он опубликовал фото праздничного ужина в кругу друзей. А немного позднее в его «Сторис» появились видео самого застолья. Максим Галкин, находясь уже в нетрезвом состоянии, игрался с камерой, то приближая, то отдаляя рюмку водки на столе. На фоне играла песня «Озеро надежды» в исполнении Аллы Пугачёвой, возможно, композицию певица исполнила для гостей вживую. Галкин подыграл ей, показывая, что семейные драмы, которые произошли из-за его неверности, он теперь может пережить только с помощью водки. Кстати, на празднике отсутствовал любимый гость семейства – Филипп Киркоров, с которым Галкин с некоторых пор обсуждает семейные проблемы и получает дельные советы.

В это время Алла Пугачёва не перестаёт получать комплименты от поклонников. Вероятно, пережитые эмоции вдохнули новую жизнь в певицу, и на сцену к зрителю она выйдет уже помолодевшей и посвежевшей, готовой получать одобряющие взгляды от других мужчин.