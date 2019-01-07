7000 долларов за 35 кг: Решетова пытается откупиться от Тимати «деревянными детьми» - соцсети

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Анастасия явно не скупится на удовольствия, смело разбрасываясь деньгами из семейного бюджета, однако долго увиливать от создания полноценной семьи она точно не сможет.

На Рождество Анастасия Решетова преподнесла своему супругу Тимати действительно шикарный подарок: настоящую «жемчужину» в его коллекцию деревянных медведей – полностью деревянную игрушку, вес которой достигает 35 килограммов. Огромный «Микки Маус» выполнен из нескольких видов древесины, а его главной особенностью являются не только габариты, но и подвижность некоторых деталей. Счастливый Тимати тут же поделился с подписчиками своей радостью, запечатлев себя в лифте с огромным медведем в руках. Поклонники обратили внимание на сияющие от удовольствия глаза артиста и его искреннюю улыбку – с подарком Анастасия точно угадала.

Подписчики музыканта восхитились данным экземпляром, добавив, что он точно станет украшением любой коллекции и Тимати несказанно повезло, с чем его и поздравили. Однако больше всего фолловеров поразила цена изделия – сразу несколько знатоков отметили, что стоимость такого творения достигает 7000 долларов за 35 кг. Не каждый может позволить себе такое удовольствие, однако ради счастья любимого Решетова, очевидно, с легкостью рассталась с немаленькой суммой из семейного бюджета.

Стоит отметить, что многие поклонники в очередной раз не разделили увлечения Тимати, осудив его за напрасную расточительность. Однажды певец уже пытался отстоять свое хобби, убеждая поклонников, что оно вовсе не бессмысленно:

«Эти Медведи лишь небольшая часть того что я собираю! Сама по себе виниловая болванка-форма ничего не стоит, ну может в закупке 5-7$, но вот дальше - это вопрос дизайна. То есть каждая отдельная единица, оформлена: Фондом художника, известным дизайнером, артистом или популярным брендом, выпущенная обычно малым тиражом, что всегда подогревает ажиотаж в среде коллекционеров. Это и есть одна из форм современного искусства, оно местами спорно и не всем понятно, поэтому и не для всех доступно. Меня лично радует видеть как все мои ставки и вложения в отдельные единицы выстрелили за последние 10 лет в сто раз в цене, хотя я ничего не продаю».

Однако в очередной раз нарвался на недопонимание. Тем не менее, главное – что супруга разделяет интересы мужа, заключили пользователи соцсети. Впрочем, для многих это стало очередным тревожным звоночком: пользователи уверены, что Решетова пытается откупиться от Тимати «деревянными детьми», чтобы не рожать настоящих.

Ранее они уже обвинили Анастасию в непристойном поведении: влюбленные поделились в соцсетях видеороликам с отдыха во Франции, на котором явно нетрезвая девушка пошатываясь позировала в откровенном платье, а на ее теле никому не удалось разглядеть нижнее белье - девушка вовсе не стеснялась своего обнаженного тела. Этот презент стал очередным доказательством несерьезности 22-летней модели: она явна не готова к семейной жизни, и не достойна быть женой Юнусова, который показал себя как хороший и заботливый отец, и явно заслуживает нормальную, полноценную и дружную семью, а не супругу, которая будет использовать его ради кошелька и пиара, считают фанаты Тимати.