«Изощренная месть»: Дакота может использовать поклонников для унижения бывшего мужа

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Рита часто пишет о собственных переживаниях в социальных сетях, а теперь совсем покинула их, чтобы «обрести внутреннюю гармонию». Возможно, она все это время с помощью искренности «травила» мужа общественным порицанием.

В своем аккаунте в Instagram Рита Дакота опубликовала заявление о том, что временно покидает социальные сети ради того, чтобы установить внутреннее равновесие и вернуться к нормальному состоянию, так как все это время она, по ее словам, обманывала себя, друзей, близких и фанатов, делая вид, что все в порядке и что она в действительности простила неверного супруга и поступила мудро, хотя это на самом деле не так. Певица тяжело переживала разрыв с мужем и сейчас это чувство не покидает ее и потому Рите пришлось оставить себя наедине с проблемами и близкими, чтобы в конце концов понять, что ей на самом деле нужно.

Многие фанаты поддержали Дакоту в ее стремлении, кто-то заявил, что она слишком добрая и не пытается публично опозорить изменника, чтобы ей стало легче. Хотя все-таки некоторые предположили, что Дакота может использовать поклонников для унижения бывшего мужа, ведь когда сведения об изменах Соколовского дошли до СМИ и фанатов пары, то многие от него отвернулись и обвинили в предательстве не только идеалов Риты, но и их тоже. Сейчас в социальных сетях Соколовского волнообразно накатывают фанаты певицы и оскорбляют его, а сейчас, когда Дакота из-за своей боли покинула их на какое-то время, они как раз снова могут обвинить Влада.

Репутация все-таки играет огромную роль не только в шоу-бизнесе, но и в современном мире в целом. Что и скрывать, ведь Соколовский наверняка лишился части своей аудитории из-за поступка такого рода, а «изощренная месть» в виде общественного порицания постоянно напоминает ему о том, что он сделал и как больно было Рите.