Сегодня, 21:10

Частые практики напоказ и битвы за первенство могли привести к серьезным конфликтам между участниками соревнований, которые стали поводом для смертельных обрядов противников.

Участники «Битвы экстрасенсов» неоднократно демонстрировали неприязнь друг к другу. Одни подозревали конкурентов в нечестной игре, другие считали недопустимыми методы своих коллег, а иногда предметов зависти могла стать просто симпатия зрителей. Когда такие нешуточные страсти кипят среди обычных людей - это нередко заканчивается оскорблениями, вырванными клочками волос и даже увечьями, чем могут закончиться разборки людей, наделенных сверхъестественными способностями можно только догадываться. Но, очевидно, последствия будут куда страшнее.

Вероятно, один из таких конфликтов мог стать причиной смерти одной из участниц «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобаевой. Как считают ее родственники, причиной смерти стал рак. Дария уже давно боролось со страшным недугом, но он оказался сильнее и забрал жизнь молодой женщины, оставив без матери двоих детей. Но не только онкология могла убить Дарию.

Одна из сильнейших участниц шоу Дария Воскобоева всегда привлекала к себе внимание. Зрители считали ее одной из лучших участниц, что могло стать причиной зависти других участников. Известно, что Дария пришла на проект по совету наставницы, которая сочла ее участие в телешоу очень перспективным. Это дает основание полагать, что Воскобоева пользовалась покровительством минимум одного экстрасенса, а возможно и целой группы, что делала ее успехи в глазах остальных участников незаслуженными. Это могло стать причиной серьезного конфликта и даже вызвать ненависть у соперников Воскобоевой.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Воскобоева могла стать жертвой группы магов-зависников, которые ополчились против нее из-за неравных условий прохождения испытаний. В то время как она могла получать поддержку извне, остальные могли рассчитывать только на собственные силы. Таким образом, исход соревнование был заранее предрешен. Возможно, группа лиц не захотела мириться с таким положением дел и решила отмстить. После проекта они объединили усилия, чтобы ускорить развитие болезни и избавиться от соперницы.