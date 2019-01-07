С Кобзоном также было: Галкин может скрывать экстренную госпитализацию Пугачевой

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Примадонна могла слечь в больницу на фоне скандалов с воровством ее новых песен и неверности мужа, а Максим за счастливой улыбкой скрывает семейные беды.

Мистика в отношениях Пугачевой и Галкина продолжается и в Новом году. Еще 21 ноября юморист вернулся в Россию из тура по США, а звездных супругов по сей день не видели вместе. Параллельно в СМИ не утихают слухи о неминуемом разводе Аллы Борисовны и Максима, совместное фото могло вмиг положить им конец, но оно почему-то до сих пор не появилось в Сети, несмотря на «бузовскую» интернет-активность Галкина.

Складывается впечатление, что легендарные супруги действительно в ссоре или Максим зачем-то прячет Пугачеву от посторонних глаз. Последнее исчезновение Аллы Борисовны датировано 25 декабря, когда бледная как смерть Примадонна «проплыла» на концерт к Филиппу Киркорову. Лица не артистке не было по вине неких хакеров, своровавших у великой Пугачевой новые песни, которые она готовила к юбилейному концерту в Кремле.

До этого Алла Борисовна появилась в обморочном состоянии также у Киркорова, но по другому поводу - на дне рождении Аллы-Виктории. Отслеживается интересная тенденция: Пугачева больше не выходит в свет с Галкиным, а ее внешний вид все сильнее и сильнее вопит о медицинской помощи.

В Новом году Примадонна еще нигде не засветилась, несмотря на то, что Максим Галкин загружает в Сеть десятки праздничных семейных видео. Не исключено, что юморист может скрывать экстренную госпитализацию Аллы Пугачевой, которой последние месяцы, на фоне скандалов с ворованными песнями и неверностью мужа, вероятно, становилось хуже. Этим может объясняться загадочное отсутствие артистки в круги семьи в праздничные дни.

Разумеется, о столь громкой сенсации родня Примадонны предпочтет промолчать, отыгрывая для прессы семейное благополучие. В противном случае, если Алле Борисовне действительно нездоровится, пресса и соцсети похоронят ее раньше времени, а замок Галкина в Подмосковье окружат журналисты. За примером далеко ходить не нужно: также было с госпитализацией Иосифа Кобзона. Мэтр еще был при сознании, а его семья каждый день узнавала через СМИ новую дату кончины главы.