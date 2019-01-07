Перебрал с пластикой и стероидами – Андрей Малахов может проходить экстренную реабилитацию в оздоровительной клинике в Испании

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Ведущий уже попадал в реанимацию из-за чрезмерного употребления стероидов. Врачи часто отмечают и его любовь к пластической хирургии и «уколам молодости». Отказаться от них у Андрея якобы не получилось и ему в очередной раз пришлось поправлять здоровье.

Андрей Малахов является одним из самых востребованных ведущих. Однако, время идёт, и 46-летнего ведущего уже давно догоняют. Это привело к тому, что Андрею пришлось прибегнуть к многочисленным пластическим операциям, о чём неоднократно заявляли пластические хирурги.

В один момент у Андрея появились морщинки вокруг глаз и лбу, а затем резко пропали. По словам врачей, лицо ведущего резко разгладилось, и он заметно похорошел. При этом, верхняя часть лица Малахова теперь неподвижна из-за «уколов красоты».

В одно время не осталось без изменений и ело Андрея, который в одно время блистал в фотосессиях с обнажённым торсом. В фитнессе Малахов около 15 лет. За своим телом и здоровьем ведущий следил всегда, но в один момент стал выглядеть заметно лучше. По некоторым данным, действительно спортивный вид Андрей приобрёл после работы со звёздным доктором Ритой Королёвой и специально разработанной методикой.

Безусловно, спортивные достижения Малахова – его заслуга и тяжёлый труд, однако, согласно слухам, не обошлось здесь и без стероидов. По некоторым данным, Андрей признавался, мол занимался в спортивном зале около 6 лет без химических препаратов, мол только «чистый спорт». Однако, в один момент ему якобы захотелось лучших результатов, и он прибегнул к стероидам. Тогда, согласно слухам, ведущий попал в больницу с передозировкой стероидами. В итоге, он отказался от них, но со спортом не завязал.

Казалось бы, что возможная реанимация должна была отбить у Андрея желание к искусственной красоте, но недавно он опубликовал тревожный пост из Испании с медицинских процедур. По некоторым данным, он сильно перебрал с пластикой и стероидами, и теперь может проходить экстренную реабилитацию в оздоровительной клинике.

Сам Малахов заявил, мол процедура чистила лёгкие от городского смога. При этом цель поездки не сообщил. Однако, в поездке его сопровождала жена, поэтому вполне возможно, что Андрей поехал в отпуск, параллельно проходя курсы оздоровления. В таком случае данные о чрезмерной пластике и стероидах являются не более чем слухами.