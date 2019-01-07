«Сделал нимфоманкой»: Экс-любовница Гуфа устроила стриптиз на «Доме-2» и предложила секс незнакомому парню

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Не сумев развести Гуфа, Яна отправилась покорять «Дом-2» и сердце Захара и уже при первой встрече показала, на что способна.

Яна Шевцова, 18-летняя уроженка Екатеринбурга впервые заявила о себе в конце предыдущего года. Девушка разоблачила рэп-исполнителя Гуфа, заявив о его тайной половой связи с несовершеннолетней блондинкой. Это стало серьезным ударом для Кэти Топурии, девушки Гуфа – возлюбленные расстались. Однако Яна никак не унималась, и постоянно подливала «масла в огонь», создавая ажиотаж вокруг своей персоны. Сначала она «полила грязью» Кети, рассказав, что якобы рэпер называл ее скучной и жалкой, и сохранял отношения из желания избежать слез и скандалов. Позже она заявила о своей беременности, которую якобы вынуждена была прервать из-за молодости и позиции отца ребенка. В то же время Гуф упорно игнорировал все ее нападки, обвинения и истории, и не поддавался на провокации. Позже Шевцова отважилась на новые, не менее скандальные подробности их отношений, заявив, что что рэпер стал ее первым мужчиной, а в интимные отношения Гуф вступил с ней без ее согласия, предварительно сильно напоив.

Поняв, что ей не удастся нажиться на имени Алексея, который игнорировал ее, она переключилась на новый известный «объект» - попыталась построить отношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим на сцене под псевдонимом Mastank. Однако этот роман оказался никому не интересен, и амбициозная провинциалка бросила певца.

Однако жажда популярности никак не давала ей спокойно жить, и она прибегла к последнему, беспроигрышному варианту – пошла на «Дом-2». Проект ценит подобных «вертихвосток», способных на все ради наживы, и девушку с радостью туда пригласили. Уже на первом «лобном месте», не успев даже познакомиться с участниками, Янина показала свои способности – экс-любовница Гуфа устроила стриптиз. Она шла туда не просто так – в социальных сетях ее якобы привлекла внешность Захара Саленко. Шевцова отметила, что по ее информации он свободен – впрочем, вряд ли ее что-либо может смутить, и она намерена бороться за его расположение, и даже готова на роль любовницы. Гуф будто сделал ее нимфоманкой, готовой вступить в половой контакт с любым мужчиной, ведь на «Доме-2» она сразу же обратилась к Захару, и предложила секс все еще незнакомому парню. Стриптиз от Шевцовой большинству участников реалити-шоу понравился, однако сам Саленко пока никак не отреагировал на такое предложение.

Впрочем, чтобы надежно закрепиться на проекте, Яне еще предстоит пройти жесткое испытание – беседу с Ольгой Бузовой о ее отношениях с Гуфом. Стоит отметить, что Яна выбрала удачную кандидатуру для продвижения на шоу, ведь Захар не раз откровенно заявлял, что его участие в «Доме-2» - это обычный пиар, он пришел на проект ради хороших денег. Парень любит славу и признание, мечтает податься в музыку, а потому ищет любую возможность, чтобы обратить на себя внимание.