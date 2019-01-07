«Все для Макса»: Пугачева могла заработать расстройство пищевого поведения из-за «комплекса старушки»

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Примадонна всю жизнь борется с лишним весом и в последнее время ей удалось не то, чтобы стремительно потерять вес, но и удерживать его на планке нормы, а то и меньше. Поклонники и врачи обеспокоены столь резкой переменой до сих пор и подозревают у певицы проблемы с пищевым поведением, или анорексию, возможно, в связи с молодым супругом.

Любая женщина желает выглядеть красивой, подтянутой и вообще «самой лучшей» для своего мужчины. Алла Пугачева, по всей видимости, не стала исключением в этой ситуации. Два года назад Примадонна резко потеряла в весе более 20 килограммов, чем, с одной стороны, порадовала поклонников и стала выглядеть заметно моложе, а, с другой, обеспокоила общественность состоянием своей здоровья, так как подобные изменения могли пагубно повлиять на ее организм.

Версий тому, как ей удалось сбросить вес было множество. СМИ сообщили информацию о том, что Алла Пугачева сбросила лишний вес в результате операции на желудке. По словам диетолога, в ходе процедуры удаляют часть желудка, после чего уменьшается вес, уходит все лишнее и в дальнейшем женщина не может есть очень много и быстро набрать то, что ушло.

В то же время стилист Примадонны рассказал о том, что артистка просто следит за собой и правильно питается. Такой же мысли придерживается Мила Ставицкая, крестная сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри. Она уверена, что Алла Пугачева не делала операции на желудке, а просто ограничивает себя порциями и занимается физическими упражнениями.

Также весьма распространенной была версия о том, что Пугачева могла заработать расстройство пищевого поведения, то есть анорексию. Возможно, это произошло из-за «комплекса старушки», так как супруг певицы Максим Галкин младше ее на двадцать семь лет, что весьма существенно для женщины, ведь она порой может себя сравнивать с более молодыми соперницами и это сильно влияет на психику. Возможно, что это стало поворотным моментом, ведь зачастую Примадонна делает все «для Макса», ведь даже в подборе нижнего белья она очень переборчива и тратит на это много денег.

Таким образом, Примадонна может испытывать расстройство пищевого поведения и из-за этого питаться мало, что означает изо дня в день худеть. Однако, такой путь означает подорвать свое здоровье и добиться желаемого результата слишком большой ценой.